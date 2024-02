Tennis | Vonn Sinner non mi sorprende | mi ricorda Federer

(Di sabato 3 febbraio 2024) "E' molto umile e intelligente, ha grandi prospettive" ROMA - "E' un grande atleta, molto intelligente, non sono sorpresa che abbia vinto in Australia. Pensavo che ci riuscisse prima ma è un giocatore che starà a quei livelli per un po', miRoger". Paragone illustre quello che Lindsay

"Ho sempre pensato che il fatto che sia stato un ex sciatore fosse un qualcosa di speciale, ed e' questo aspetto che ovviamente ci ha fatti avvicinare.Lindsey Vonn ha parlato dell’amico Jannik Sinner al sito ATP. La campionessa dello sport invernale si è congratulata per la vittoria di Sinner in Australia (primo titolo Slam della carriera del classe ...L'ex stella dello sci non ha dubbi: "Jannik ha qualcosa in più degli altri. Come Roger dà il meglio quando è sotto pressione. So che da piccolo voleva ...