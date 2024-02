Tennis | Matteo Berrettini e la via del ranking protetto per il Sunshine Double

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Wild card a Marsiglia? Mai chiesta“, in questo modo si era espresso, uscendo dal Palazzo del Quirinale, dove la squadra di Coppa Davis era stata ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presente anche ilta romano, pur non coinvolto in campo a causa del suo infortunio alla caviglia, ma parte integrante del gruppo capitanato da Filippo Volandri. Una circostanza nella qualeha chiarito anche quali sono le sue intenzioni per il futuro e tra queste non vi rientra la presenza nel torneo francese grazie a un invito. In sostanza, una fake news partita da un sito transalpino e poi diffusa sui social. E quindi quando ritroveremo il giocatore romano? Visto quanto esposto dal diretto interessato ai microfoni, le condizioni non sono ancora al 100%, ma c’è fiducia sul rientro ...