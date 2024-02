Tennis | gli italiani nei tornei ATP 5-11 febbraio | torna Musetti | tanti azzurri nelle qualificazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella settimana del 5-11sono previsti treti: l’ATP 250 di Dallas, l’ATP 250 di Marsiglia, l’ATP 250 di Cordoba. Negli USA e in Francia si giocherà sul cemento indoor, mentre in Argentina ci sarà spazio per la terra rossa. Gli Australian Open sono ormai alle spalle e ci si avvicina ai primi ATP 500 della stagione, ovvero Rotterdam (12-18) e Rio de Janeiro (19-25). Saranno diversi gliimpegnati in questi eventi, a caccia di risultati di rilievo e di punti imporper la classifica. Spicca il nome di Lorenzoche, dopo l’eliminazione subita al secondo turno degli Australian Open per mano del francese Luca Van Assche, si rimetterà in gioco a Marsiglia. Il toscano sarà testa di serie numero 6 in ...