Tennis | divorzio lampo | nuovo coach cercasi

Holger Rune non è riuscito, almeno per il momento, a tenere fede alla promessa che aveva fatto ai fan alla vigilia dell'inizio dell'anno. Aveva garantito loro che mai più avrebbe guardato una finale Slam seduto sul divano di casa. Che ne sarebbe stato, bensì, protagonista. Diciamo però che in Australia le cose non sono andate esattamente come sperava, o come credeva sarebbero andate. LaPresse – ilveggente.itA Melbourne il giovane danese non è riuscito ad andare al di là del secondo turno, ragion per cui non si può dire che abbia iniziato la stagione col botto. Anzi, è stata una partenza un po' deludente, se dobbiamo dirla tutta. Fortuna che la stagione non è che al principio e che di tempo per recuperare ciò che ha lasciato per strada finora ne avrà ...