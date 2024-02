Tempesta d' amore | anticipazioni dal 5 all' 11 febbraio | i sospetti di Erik

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ad', l'attenzione, nel corso della prossima settimana di programmazione, si focalizzerà soprattutto suVogt, il quale inizierà a sospettare che Josie non sia davvero sua figlia. Nel frattempo, ledal 5 all'11rivelano che Carolin, dopo l'arresto, susciterà la preoccupazione di Michael e il medico proverà a far ragionare la signora Fröbel, ma il suo tentativo fallirà. Poco dopo, Constanze porterà brutte notizie a Michael, mentre Josie e Leon saranno sul punto di baciarsi, ma verranno visti da André, il quale penserà che il giovane voglia solo sfruttare la Klee a livello lavorativo. Più tardi, Konopka noterà il camion delle consegne di Leon parcheggiato davanti alla Caffetteria e deciderà di spostarlo, ignorando che il ragazzo sia nel retro dell'auto. In ...