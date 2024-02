Task foce contro il degrado all’Esquilino | un arresto e tre denunce

(Di sabato 3 febbraio 2024) Hanno svoltolli antitra piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante con il supporto di altre Compagnie Carabinieri del Gruppo Roma e quelli del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria hanno svolto un servizio straordinario dillo per prevenire e al contrastare qualsiasi violazione, irregolarità. Carabinierilli antipiazza Vittorio Emanuele – ilcorrieredellacitta.comI militari hanno monitorato con attenzione l’intero quartiere Esquilino identificando ben 190 persone, delle quali tre sono state denunciate a piede libero e una quarta persona è stata arrestata, mentre sono stati 92 sono stati i veicoli fermati e sottoposti ad accertamenti. Arrestato 32enne: era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in ...

