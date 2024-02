Tartarughe all' infinito | ecco quando uscirà l' adattamento cinematografico del romanzo di John Green

L'autore dei romanzi di successo Cercando Alaska e Colpa delle stelle, John Green, ha annunciato quando uscirà il prossimo adattamento cinematografico del suo libro del 2017, Tartarughe all'infinito.John Green regala un promettente aggiornamento in merito all'adattamento cinematografico di Tartarughe all'infinito, in arrivo entro il 2024: ma dovePer anni ha affrontato tante difficoltà per tenere aperto il Centro di recupero a Lampedusa. "A maggio 2023 ci siamo dovuti arrendere". Ma la ...