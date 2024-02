Taranto | consiglio comunale | a vuoto la seduta per la mozione di sfiducia al sindaco Non raggiunto il numero legale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alle 16,48 il presidente deldiha dichiarato deserta la. Fine, senza neanche cominciare. Sedici presenti, uno in meno per ile per far partire dunque laconsiliare con un solo punto all’ordine del giorno:dial. Rinaldo Melucci non passa al vaglio dele va avanti. Per ora. L'articolo: alaper ladial Nonil...