Tabellone ATP Marsiglia 2024 | Lorenzo Musetti | il percorso è complicato Diversi primi turni di spicco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pochi minuti fa è stato sorteggiato ildell’ATP 250 di, in Francia. Doveva essere il torneo di rientro di Jannik Sinner, ma, com’è noto, il campione degli Australian Open ha deciso di ritardare di una settimana il proprio ritorno, collocandolo nell’ATP 500 di Rotterdam al via il 12 febbraio. Uno solo l’italiano direttamente ammesso alprincipale, in attesa degli esiti delle qualificazioni (i cui accoppiamenti si fanno attendere). Si tratta di: il toscano, però, si trova davanti unper nulla facile eppure particolare. Il primo ostacolo è l’ungherese Fabian Marozsan, uscito bene da Melbourne: tra i due un antico precedente all’ITF M15 di Antalya (finale vinta dall’italiano). Poi potrebbe esserci Andy Murray, ma lo scozzese è in un ...