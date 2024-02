Sversamento nel lago di Bilancino “Nessun problema per l’acqua”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Barberino di Mugello (Firenze), 4 febbraio 2024 – In molti hanno notato quellomaleodorante neldie sale la preoccupazione per la salvaguardia della risorsa idrica più importante della Toscana centro-settentrionale. Da Publiacqua arrivano rassicurazioni: “Si tratta di un lavoro programmato – spiega una nota dell’azienda – e realizzato in coordinamento con gli enti preposti e in sicurezza. L’intervento si è reso necessario data la situazione di criticità della fognatura che necessita di essere sostituita”. L’intervento – continua la nota – “richiede la fermata di due sollevamenti fognari. È proprio tale interruzione che determina lo scarico nel. Prima di procedere ai lavori Publiacqua ha dato opportuna comunicazione, in data 29 dicembre, agli enti interessati e competenti ...

La società che ha presentato il progetto: "Non è un impianto industriale, non produrrà né reflui né rifiuti in mare" ...Il gestore di uno stabilimento di Macerata Campania è stato denunciato e sanzionato per 8mila euro dai carabinieri per violazioni nella gestione dei rifiuti ...Oli e fusti pericolosi trovati in un capannone: gestore sanzionato per 8mila euro ...