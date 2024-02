Superlega | Laporta chiama il Napoli | qual è la posizione di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha parlato dello sviluppo dellae delle squadre che vi prenderanno parte: ladeldi De“Lapotrebbe partire la prossima stagione, o in quella ancora successiva”, queste le parole pronunciate da Joan, presidente del Barcellona, in un’intervista alla Rac1. Dichiarazioni forti, che hanno acceso nuovamente il dibattito sulla tanto discussa rivoluzione. Il presidente blaugrana ha disposto quindi una scadenza al progetto, entro massimo due stagioni bisognerà aprire i battenti. Le squadre che vi prenderanno parte sono senz’alcun dubbio sono Real Madrid e Barcellona, i due club che più di tutti stanno spingendo per far sì che il progettoprenda vita. E non solo,...