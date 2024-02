Su Rai Yoyo arrivano i nuovi episodi di Bluey

(Di sabato 3 febbraio 2024) ROMA – , vivacissima cucciola di pastore australiano, che adora giocare e trasformare la vita quotidiana di tutta la famiglia in avventure straordinarie. Appuntamento da lunedì 5 febbraio, tutti i giorni alle ore 8:40, 13:10 e 18:40. Inoltre, da mercoledì 7 febbraio tutti glisaranno disponibili in boxset su RaiPlay., con la sorellina Bingo, si lancia all’esplorazione del mondo che spesso coincide con le mura domestiche, e usa il gioco per vincere le paure tipiche dell’infanzia e sperimentare la vita degli adulti. La loro mamma ha ripreso il lavoro e le due cucciole coinvolgono soprattutto il papà, che lavora da casa, nei loro giochi di finzione. La BBC ha partecipato alla produzione ritenendo la serie ideale per una visione condivisa: un programma tenero e divertente, con al centro dinamiche familiari riconoscibili che coinvolgono ...

Bluey, con la sorellina Bingo, si lancia all'esplorazione del mondo che spesso coincide con le mura domestiche, e usa il gioco per vincere le paure tipiche dell'infanzia e sperimentare la vita degli ...Dal 5 febbraio Rai Yoyo presenta la terza stagione di Bluey, la cucciola pronta a trasformare la quotidianità in straordinarie avventure.