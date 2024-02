Studio Supernova 2024 | le novità previste per quest’anno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024)– Tantedal Giappone e non!inizia il nuovo anno rinforzando le sue linee brand, XVgames e Freak&Chic Games, localizzando titoli di punta e annunciando un nuovo titolo originale! Non si può più dire niente – REVISIONISMO STORICO. Dopo il successo dei primi due titoli della serie “Non si può più dire niente” curata da Immanuel Casto, arriva la terza uscita: Revisionismo Storico! In questa nuova uscita andremo ad esplorare come “sarebbe potuta andare”: Gandhi che imbraccia un fucile? Margaret Thatcher attivista LGBTQI+? Bezos in mezzo a una strada?Questa uscita, come le altre, è giocabile da sola o mescolabile con le carte delle altre uscite per creare sempre più varietà di temi!Oltre al gioco arriva anche il merchandise della serie Non si può più dire niente! ...