Studente bocciato perché ha 3 insufficienze gravi | il Tar lo riammette perché c’è un vizio di forma Ecco quale

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’indicazione del P.T.O.F., secondo cui la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in presenza di una situazione di insufficienza grave (voto inferiore a 5) in tre discipline o di insufficienza non grave (voto pari a 5) in più di tre materie, è dettata “in linea di massima” ed è un criterio di valutazione pertinente allo scrutinio da svolgersi alla conclusione dell’anno scolastico, nel mese di giugno, e non allo scrutinio differito dopo le prove di recupero e prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Lo ha sentenziato la IV Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il 17 gennaio 2024. L'articolo .