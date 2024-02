Strefezza trascina il Como | 1-0 in casa della Ternana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Iltorna alla vittoria, grazie a un super, che segna e ispira la squadra, insieme agli altri due trequartisti Da Cunha e Verdi. Roberts fa esordire i due nuovi arrivi Goldaniga in difesa e l’attesoin un centrocampo avanzato a tre, dietro l’unica punta Gabrielloni. Ilgioca con il lutto al braccio, per la scomparsa di Roberto Melgrati, bandiera comasca degli anni ‘70 e ‘80. Subito pericolosi gli umbri, al 3’ cross in area di De Boer, per Lucchesi che di testa manda fuori di poco. Azione a percussione delal 23’, inizia con un traversone di Verdi, per Da Cunha che tira e viene respinto, ritira Da Cunha ancora respinto, pallone che va sulla destra a Gabrielloni che al volo tira alto. Gran parata di Semper al 30’, su tiro da fuori di Carboni, con palla che rimbalza ...