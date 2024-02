Storia di Antonio | chirurgo robotico a Parigi “Qui una concezione del lavoro gratificante Per ora non penso di rientrare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella sua settimana tipo,Cubisino lavora in media 13 ore al giorno. Fa interventi di chirurgia mini-invasiva su pancreas e fegato, segue i pazienti nel pre e post operatorio, fa turni di guardia anche la notte. Lavorando in un centro trapianti, quando è reperibile spesso prende il jet dell’ospedale e vola dove c’è un possibile donatore d’organi. Ha 33 anni e tutto questo lo fa per la sanità pubblica francese. Dal 2022 lavora a, prima era negli Stati Uniti e prima ancora a Montpellier. Ha deciso di vivere all’estero appena finita la specializzazione: “Negli ospedali italiani si sente troppo la gerarchia e la politica – dice a Ilfattoquotidiano.it – In Francia non si assume per concorso, si punta a reclutare soltanto i medici veramente capaci. Si lavora in autonomia e i primari sentono la responsabilità delle loro scelte. Qui faccio ...