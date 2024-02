Stellantis | Urso | “L’Italia dei sussidi è finita Abbiamo una politica industriale chiara per incentivare chi vuole produrre nel nostro paese”

(Di sabato 3 febbraio 2024) A Bolzano il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo, spiega la linea del Governo per un nuovo rapporto con:”dei– dice – èper tutti,unaperchinel” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L?ascia di guerra non è sotterrata. I 950 milioni di incentivi per le auto ecologiche messi sul piatto dal ministero del Made in Italy e delle ... (ilmessaggero)

Uno scontro dopo l’altro. La tensione fra il gruppo Stellantis e il governo è alle stelle. Non basta a far abbassare i toni della polemica, che ... (quotidiano)

L?ascia di guerra non è sotterrata. I 950 milioni di incentivi per le auto ecologiche messi sul piatto dal ministero del Made in Italy e delle ... (ilmattino)

Che vuole fare il governo Meloni, privatizzare o statalizzare In realtà, la volontà di acquisire quote di Stellantis, palesata dal ministro Adolfo Urso, pare essere piuttosto una sorta di “minaccia” ...L’ad di Stellantis Tavares annuncia tagli a Pomigliano ma dimentica che qui c’è stato l’incremento di produzione più alto nel 2023 ...Il futuro del settore automotive in Italia Dopo il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Carlos Tavares, ha detto la sua anche il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il quale ha strizzato l’occhio ...