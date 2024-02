Stellantis | la vera storia | così il gruppo non punta più sull' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Duecentoventi miliardi di euro dal 1975 al 2012. È la cifra emersa da uno studio, mai smentito, pubblicato da Federcontribuenti proprio nel 2012. Si tratta dell'ammontare di denaro che la Fiat ha ricevuto dallo Statono. In quella cifra ci sono le risorse destinate a varie voci, come la cassa integrazione, lo sviluppo industriale, i sussidi, il denaro per l'implementazione degli stabilimenti. Questo, però, ovviamente non comprende i numeri di quanto l'azienda- nel frattempo è intervenuta la fusione con Psa innel 2021- ha continuato ad ottenere anche in seguito. L'evoluzione più recente riguarda i 6,3 miliardi di linea di credito con garanzia Sace che fu concessa a Fca Italy nel 2020, ai tempi del Covid, nel governo Conte 2. Attraverso Intesa Sanpaolo. Il prestito, finalizzato al sostegno dell'automotive, fu poi restituito due anni ...