Stellantis | Calenda all’attacco della politica | “Lo diciamo da 5 anni nel silenzio generale La crisi poteva essere gestita prima dell’emergenza”

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Sono 5che battiamo sulladi Magneti Marelli, poi dinell’assoluto, troppo impegnata a parlare di Peppa pig, dell’ultima polemica sulle parole di Salvini,Meloni o di qualcunosinistra. E in questidi, quella che era unacheè diventata un’emergenza e questo è quello che accade in Italia: non ci occupiamo delle cose che contano, ci occupiamo solo delle emergenze e solo quando è troppo tardi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stellantis non è più italiana . Eppure il gruppo continua a chiedere soldi al Belpaese. Mentre il gruppo vuole investire in Marocco. Carlo Calenda ... (open.online)

“No Elly Schlein , Tavares non ha lanciato una sfida, ha lanciato una minaccia e un ricatto incentivi vs posti di lavoro. Sulla pelle di 40.000 ... (secoloditalia)

«Il governo - pungola la segretaria dem Elly Schlein - non può tacere di fronte alle minacce di Stellantis». Lo stesso ribadisce il leader di Azione, Carlo Calenda. Nel gruppo in Italia, aggiunge il ...Se su Stellantis il Pd si fa attaccare da sinistra da Carlo Calenda vuol dire che il complesso di inferiorità verso gli Agnelli è atroce. “Tavares non ha lanciato una sfida – ha detto il leader di Azi ...Un ipotetico intervento dello Stato italiano nel capitale di Stellantis sarebbe costosissimo (oltre 6 miliardi di euro) ma non potrebbe nemmeno lontanamente influire sulla strategia della casa ...