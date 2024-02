Stefano Trippetti arriva in Minsait come advisor dell’Ad

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024)in(gruppo Indra) per supportare l’azienda nel suo piano di crescita in Italia. Lo comunica una nota spiegando cheentra a far parte del Comitato direttivo in qualità didell’amministratore delegato, Pedro Garcia. Supporterà tutte le divisioni dell’azienda nello sviluppo di proposte ad alto valore per clienti nazionali e internazionali, con particolare attenzione al posizionamento aziendale presso i principali stakeholder.vanta un’esperienza trentennale nel settore della consulenza e dell’Ict. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali di vertice in aziende multinazionaliArthur Andersen, Atos Origin e Aubay con ruoli di gestione e supporto alle strategie di ...