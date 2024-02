Stallone ricorda Weathers | “Senza di lui Rocky non sarebbe esistito”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – Addio ad Apollo Creed di ‘’, Carl. Sylvesterdà l’ultimo saluto al collega e amico di lunga data con il quale ha condiviso un ring molto particolare. In un video postato su Instagram, l’attore tre volte candidato all’Oscar lo hato così: ''La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl. … Era magico e ho avuto la fortuna di far parte della sua vita. Resta forte e continua a colpire", ha detto, ripreso nel video davanti a un dipinto che ritrae lui esul ring sul set di ''. ''Ciao a tutti – dice l'attore –. Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Carlè stato parte integrante della mia vita, e questo ...