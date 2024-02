Squid Game | ecco le prime immagini della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 febbraio 2024) L‘attesa è quasi finita;sta infatti per tornare con una. Netflix ha da poco diffuso le primissimeQuasi non ci sembra vero, ma la2 dell’acclamata serie coreanasta finalmente per approdare su Netflix. L’incredibile successo, quasi inaspettato, che la serie ha riscontrato in tutto il mondo, ha creato non poco hype attorno alle nuove puntate, soprattutto perché la trama è stata per lungo tempo avvolta nel mistero. Ora però Netflix ha deciso di donarci una piccola anticipazione, diffondendo quattrotratte dalla nuova. Diamo un’occhiata. LeLediffuse non fanno ...