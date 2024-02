Spoiler Amici 23 | incredibile notizia per la ballerina Sofia

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione23, per, ladi Todaro, arriva un momentodurante la registrazione23, PREMIO PER- In attesa della puntata di domenica 4 febbraio, del programma di Maria De Filippi23, arrivano le prime anticipazioni sulla registrazione effettuate venerdì 2 febbraio. Durante la messa in onda, i telespettatori potranno assistere all’assegnazioni delle prime maglie per l’accesso al Serale. Mentre Alessandra ...