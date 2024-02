Spirit – Il ribelle | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024)– Il: trama, personaggi, doppiatori e streaming delQuesta sera, sabato 3 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ild’animazione del 2021 diretto da Elaine Bogan, con la co-regia di Ennio Torresan. La pellicola, sequel deldel 2002– Cavallo selvaggio, è il remake cinematografico della prima stagione della serie animata: Avventure in libertà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel selvaggio West, Milagro Navarro-Prescott si esibisce nel circo fino a quando non cade da cavallo durante una delle sue esibizioni e rimane uccisa. Anni dopo, la sua giovane figlia, Fortuna “Lucky” Navarro-Prescott, vive con la zia Cora e il nonno James in ...