Spezia-Catanzaro 1-1 | Jagiello risponde a Iemmello | spezzini ora penultimi

(Di sabato 3 febbraio 2024) La, 3 febbraio 2024 – Finisce in parità la sfida del Picco tra, con gli aquilotti ad andare sotto per la rete dell'exe poi a pareggiare con. Tutto nel primo tempo, poi nella ripresa glicolpiscono una traversa. Si muove la classifica e si dà continuità al successo esterno di Pisa. Con la Feralpisalò che raggiunge il pari in extremis nel recupero e che rimane affiancata allo, solo il Lecco sul fondo (gioca domani contro la Cremonese). Subito in campo un altro degli ultimi arrivati, Nagy, che si affianca a Falcinelli e Mateju nella formazione scelta da D'Angelo. Passano cinque minuti e l'ex, lanciato in profondità si invola verso la pota per poi calciare, ma Zoet è attento (l'arbitro ...

