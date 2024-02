Speed skating | Davide Ghiotto vince la Coppa del Mondo di distanza! Decisivo il secondo posto a Quebec City nei 5000

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’Italia fa festa al Centre de Glaces di, in Canada:chiude alsuimetri maschili dell’ultima tappa delladel2023-2024 die si aggiudica così la classifica generale delle gare sulle lunghe distanze. L’azzurro nella serata italiana deve cedere il passo al padrone di casa canadese Ted-Jan Bloemen, cheritoccando il record della pista, che già gli apparteneva (6’16?16), completando le proprie fatiche in 6’13?87, battendo nella settima serie proprio l’azzurroa 3?31. Terza piazza per il norvegese Hallgeir Engebråten a 3?69, il quale si ...

Dal 2 al 4 febbraio andrà in scena l'ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull'anello di ghiaccio del Centre de glaces Intact Assurance di Quebec City, in Canada, calerà il sipario sul ...