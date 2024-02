Speciale iscrizioni scuola 2024-25 | domande entro il 10 febbraio Tutte le info utili

Firenze, 2 febbraio 2024 - Torna anche per il 2024 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche in questa occasione, destinati al sostegno ...Coppa Rally di Zona: iscrizioni aperte per la prima gara regionale dell'anno, validità per Lombardia Rally Cup ed il Lake Trophy ...Torna anche per il 2024 la corsa di San Valentino organizzata dalla Fondazione Meyer: i proventi delle iscrizioni verranno, anche in questa occasione, ...