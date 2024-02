Spari a “La Rustica” | la Polizia esegue un arresto per tentato duplice omicidio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e svolte dagli operatori delladi Stato della Squadra Mobile capitolina, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato diin danno due uomini, attinti da colpi di arma da fuoco il 17 giugno, in Largo Corelli, nel quartiere “La”. L’attività investigativa, peraltro svolta in un contesto omertoso, ha consentito di ricostruire la dinamica delittuosa, originata da una discussione occasionale poi degenerata nell’esplosione di colpi di arma da fuoco contro le due vittime. Subito dopo, ...

