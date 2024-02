Sotto lo stesso cielo va in Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ricordate il musical “lo“? Lo spettacolo che parla di integrazione, inclusione e migrazioni, realizzato dal liceo Marconi e dalla rete delle scuole superiori di Pesaro sta facendo il giro d’. Dopo la tappa bolognese del 30 gennaio che ha visto in prima fila il cardinale Zuppi (foto) e la tappa pesarese del 1 febbraio, lo spettacolo ridotto ad una compagnia di 70 studenti è atteso a Madrid il 19 febbraio, il 3 marzo a Colonia, poi Dusseldorf, Francoforte e il 6 marzo a Bruxelles. Ad aver adottato il musical è stato il “Comitato 3 ottobre“ che lo porta in tournee perché "è un’opera che trasmette la cultura dell’accoglienza in modo straordinariamente efficace" osserva Tareke Brhane, presidente Comitato3ottobre.