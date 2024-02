Sorrento | alla guida vola giù da un dirupo L’auto finisce contro una casa e si incendia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un brutto incidente stradale è accaduto a Sant’Agnello, località Colli di Fontanelle, nella penisola sorrentina. Questa mattina i carabinieri dell’aliquota radiomobile disono intervenuti dopo che un 22enne, probabilmente ubriaco, ha perso illlo della sua auto che si è ribaltata ed è precipitata da un. È finita su un’abitazione e poi si èta. Il giovane è stato portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ha perso il controllo della sua auto, forse perché era ubriaco: il mezzo si è ribaltato, è precipitato in un dirupo, è finito su un'abitazione e poi si è incendiato. Il conducente, un 22enne, è stato ...I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Sorrento sono intervenuti in località Colli di Fontanelle nel comune di Sant'Agnello dopo che un'auto, guidata da un giovane di 22 anni, ha perso il ...