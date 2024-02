Sorpreso a incendiare rifiuti speciali | denunciato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una denuncia da parte deidel Comando Provinciale di Avellino per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. Un trentenne di Domicella avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di. La pattuglia della Stazione di Marzano di Nola, notata quella coltre di fumo nerastro e maleodorante, si è portata sul posto accertando che era prodotta dall’incendio di numerosi motorini elettrici accantonati in un barile di ferro, posto all’interno di una cantina di proprietà del predetto. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, è scattata nei confronti del trentenne la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di “Deposito illecito di ...