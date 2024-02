Sorpreso a cedere cocaina | finisce in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) I carabinieri della Compagnia di Prato e della Compagnia Intervento Operativo di Firenze e il nucleo investigativo, nei primi giorni di questa settimana, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio portando a termine diverse operazioni. Nella notte fra giovedì e venerdì, in via Ferrara, i militari della compagnia intervento operativo di Firenze e della stazione capoluogo, hanno arrestato in flagranza un marocchino, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato. L’uomo è stato bloccato immediatamente dopo aver cedutoe hashish a due suoi connazionali, entrambi in Italia senza fissa dimora. Nel corso dell’arresto sono stati identificati anche gli assuntori della sostanza stupefacente, ai quali è stata contestata la violazione amministrativa. Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una somma di denaro che si ritiene sia frutto dell’attività ...