Snowboard | Coppa del Mondo halfpipe | Vito III quinto a Mammoth Mountain Il Giappone domina

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo la giornata di ieri, contrassegnata dalla cancellazione totale delle prove di slopestyle, resiste la specialità dell’, località statunitense che ha ospitato questo fine settimana la quarta tappa del circuito didel2023-2024 di. Nella prova maschile i riflettori erano puntati sull’azzurro Philip LoiusIII, il quale ha chiuso centrando la top 5 accomodandosi alposto. L’azzurro ha sfruttato una buona prima run, dove ha ottenuto 78.75, commettendo poi qualche imprecisione nella seconda, dove non è andato oltre quota 32.75. A salire in cattedra sono stati i concorrenti nipponici, artefici di una sensazionale tripletta. A piazzarsi sul gradino più alto è stato Yuto Totsuka, resosi ...

Dopo la pausa per le vacanze di Natale, la Coppa del Mondo 2023- 2024 di snowboardcross si sposterà nel prossimo fine settimana a St. Moritz per la ... (oasport)

Regla, 25 gennaio 2024 – Arrivano un secondo e terzo posto dalla Coppa del Mondo di Snowboard a Regla (Slovenia) per due Azzurri. Nel quarto slalom ... (ilfaroonline)

Nuova tappa della Coppa del Mondo 2023- 2024 dello Snowboard alpino: a Simonhöhe , in Austria, si sono tenute le qualificazioni del PGS, maschile e ... (oasport)

Buone nuove da Gudauri , in Georgia, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross , con cinque azzurri che centrano il tabellone ... (sportface)

Le condizioni meteorologiche avverse cambiano il programma in quel di Mammoth Mountain , località statunitense che ospita questa settimana la seconda ... (oasport)

Dopo la giornata di ieri, contrassegnata dalla cancellazione totale delle prove di slopestyle, resiste la specialità dell'halfpipe a Mammoth Mountain, località statunitense che ha ospitato questo fine ...CORTINA - Due vittorie e un secondo posto in tre gare: è straordinario il bottino messo in forziere da René De Silvestro, nella tappa ampezzana della Coppa del mondo di sci ...LA GARA. Un contatto con la rimontante svizzera Sophie Hediger ha fatto scivolare la bergamasca al quarto posto nella finale della prova di Coppa del Mondo di Snowboardcross di Gudauri, in Georgia.