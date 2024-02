Snaitech | così si vince la sfida per attrarre il talento

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) Modalità di assunzione innovative, un ambiente professionale e dinamico, strumenti evoluti per richiamare e trattenere le risorse aziendali. La strategia diper rispondere alle attuali complessità dell’occupazione. Non è più il mercato del lavoro di una volta, specie se si guarda alle nuove generazioni. In primo luogo, perché i candidati potenziali sono e saranno sempre meno: l’Istat ha fatto i conti, rilevando che i giovani tra i 18 e i 34 anni in Italia non superano i 10,2 milioni. Sono quasi un quarto in meno rispetto al 2002. Si tratta del famoso e infelice «inverno demografico»: i ragazzi diminuiscono, mentre la popolazione aumenta. Nello specifico del 3,3 per cento, sempre a confronto con il 2002. A rendere più gelido lo scenario, un altro consistente, inarrestabile luogo comune: la fuga dei cervelli. Il «rapporto italiani nel mondo 2023» della ...