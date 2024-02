Slittino | Voetter Oberhofer sbancano ad Altenberg! Vittoria in rimonta | è lotta per la Coppa del Mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo il trionfo ai Mondiali nella sprint e la parziale delusione nella gara classica, tornano ad esultare Andrea Votter e Marione lo fanno in grande stile ad Altenberg: arriva la primastagionale per la coppia azzurra nelladel Mondo di. Le azzurre hanno trovato una supernella seconda run: dal quarto al primo posto, timbrando nettamente il miglior tempo di run nella discesa decisiva e trovando unanettissima. Staccate infatti di 201 millesimi le lettoni Upite/Bogdanova, prime tra le inseguitrici (e al comando dopo la prima run). Terze le tedesche Eitberger/Schirmer, mentre sono solo quinte le altre teutoniche Degenhardt/Rosenthal che perdono punti fondamentali in chiavedel Mondo. Con questo successo le azzurre ...