Slittino | Coppa del Mondo | Voetter Oberhofer vincono ad Altenberg e volano in testa alla classifica generale

(Di sabato 3 febbraio 2024) Prima vittoria stagionale indelper Andreae Marionche trovano una grande rimonta nella seconda run sul budello die salgono dal quarto al primo posto. Il tempo del doppio italiano è di 1’25?337, ben 201 millesimi meglio delle lettoni Upite/Bigdanova (al comando dopo la prima run) e 211 prima delle tedesche Eitberger/Schirmer. Per le fresche campionesse delnella sprint si tratta della quinta vittoria in carriera nel doppio didel. Un successo prezioso, in una gara che vede al quinto posto le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal (+0.268). E sono proprio loro a cedere la vetta della, a sei gare dal termine,...