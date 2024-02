Slittino | CdM Altenberg | Fischnaller chiude quinto | vittoria a Langenhan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024)posto per Dominiknel singolo maschile di, valido per la Coppa del Mondo di. L’azzurro ha recuperato ben sei posizioni e, dopo una prima run tutt’altro che entusiasmante, è riuscito are in top 5. Laè andata a Max, addirittura 21° al termine della prima run ma bravo ad approfittare di una pista in grande evoluzione. 1’51?162 il tempo del tedesco, capace di precedere David Gleirscher, secondo a 121 millesimi. Sul gradino più basso del podio infine Kristers Aparjods, terzo a 127. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Leon Felderer ha chiuso decimo, mentre Alex Gufler tredicesimo. SportFace.