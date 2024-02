Sirolo | cani poliziotto al teatro Cortesi

(Di sabato 3 febbraio 2024)(Ancona), 3 febbraio 2024 – Ildistamattina è stato tutto per i bambini delle scuole elementari che, dalla prima elementare alla quinta, sono intervenute insieme alle maestre e alla referente professoressa Belvederesi. L'evento “Il valore del dono” organizzato dalla dottoressa Cinzia Nicolini, presidente dell'Ancri-sezione di Ancona in collaborazione con i presidenti delle sezioni Aido e Avis diWalter Romagnoli e Sara Massaccesi. I tre presidenti hanno spiegato ai bambini la bellezza di ricevere un dono ma ancor di più la grandezza di fare un dono e la solidarietà, utilizzando slides e un linguaggio semplice e intuitivo. La manifestazione è stata rallegrata dalle canzoni dello Zecchino d'oro e da quattro ospiti speciali: i...

