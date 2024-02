Sinwar contro Haniyeh | i capi di Hamas divisi sull' accordo con Israele

(Di sabato 3 febbraio 2024) Al primo bastano sei mesi di tregua per continuare la guerra, il secondo vuole un cessate il fuoco permanente

Il capo del governo sa che Hamas aspetta solo il tempo per riorganizzarsi. Liberati gli ostaggi, si torna alle armi (ilgiornale)

Da una parte il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, e altri sarebbero "pronti ad accettare una iniziale pausa nei combattimenti di sei settimane". Dall'altra, i leader della fazione islamica che non ...Cosa chiede il capo dell'organizzazione terroristica, Sinwar, cosa vogliono i suoi leader al di fuori della Striscia: le rivelazioni del Wall Street Journal ...Sinwar punterebbe ad una pausa di sei settimane per far riorganizzare ...“Israele – fa notare – ha compiuto progressi significativi contro Hamas, eliminando i suoi miliziani dalla maggior parte del ...