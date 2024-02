Sinner torna a Rotterdam | dove tutto ha avuto inizio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - Gli italiani si sono riscoperti appassionati di tennis grazie a Jannike sono ansiosi di vedere di nuovo in campo il campione degli Australian Open. E non dovranno aspettare ancora molto: dal 12 al 18 febbraio, infatti,The Winner tornerà a disputare il torneo Atp 500 di, in programma sul cemento della città olandese. Non un torneo qualsiasi per l'altoatesino. Da qui, infatti, dall'ultima sconfitta in carriera subita da Daniil Medvedev in finale lo scorso anno (punteggio 5-7 6-2 6-2 per il russo), è iniziata la folgorante ascesa del campione azzurro. Quella diè una kermesse importante sotto il profilo dei punti in palio, fondamentale per migliorare ulteriormente il piazzamento nel ranking Atp che vede oggioccupare la quarta posizione con 8310 punti ...