Sinner | ipotesi da brivido | salto nel vuoto | che coraggio

(Di sabato 3 febbraio 2024), lo scenario che il tennista altoatesino ha prospettato ai tifosi ci mette i brividi: non riuscirete a crederci. Due anni fa, di questi tempi, la vita di Jannikcambiava da così a così. Il tennista altoatesino, che meno di una settimana fa ha vissuto il momento più alto della sua carriera alla Rod Laver Arena, veniva sconfitto su quello stesso campo ai quarti di finale degli Australian Open.(LaPresse) – ilveggente.itNel suo box non c’erano Simone Vagnozzi e Darren Cahill, i due cavalieri che lo hanno “scortato” verso la vittoria del suo primo Slam. C’era ancora Riccardo Piatti, l’allenatore che lo aveva preso sotto la sua ala protettrice quand’era ancora un adolescente e che aveva fatto di lui un piccolo campione destinato a grandi cose. L’azzurro gli sarà per sempre grato per avergli spalancato le porte della sua ...

Tra le molte parole emerse in queste ore a proposito di Jannik Sinner , sono quelle di Simone Vagnozzi a far più chiarezza circa il futuro agonistico ... (oasport)

L'avvocato ungherese di Ilaria Salis ritiene che le autorità di Budapest "siano disposte a concedere i domiciliari alla 39enne solo dopo la sentenza". Il legale, Gyorgy Magyar, lo ha detto spiegando c ...Al suo secondo quarto di finale in carriera, Cobolli a Montpellier trova un Coric in ripresa ma non ancora al meglio. In campo intorno alle 21 ...«Per la riqualificazione delle mura urbiche e dell’area del Circolo Tennis di Lecce c'è una bozza di progetto ma non ci sono i fondi». A dare la notizia ...