Sinner e le tasse a Montecarlo | idolo a corrente alternata

(Di sabato 3 febbraio 2024) Molti, domenica scorsa, hanno pranzato in compagnia di Jannik. L'Australian Open, da molti fino a quel momento ignorato, è divenuto il core business delle discussioni social e sociali.ci ha fatto tifare e sognare, come del resto aveva già fatto qualche settimana prima per la Coppa Davis. Li, ancora più, si tifavaperché così si tifava Italia. In uno sport, il tennis, considerato spesso da Ztl. Erroneamente, ma questa ne è stata la percezione per anni. Tanto che, il padel, sua più facile declinazione, ha visto orde di racchette senza corde vivere un proprio e vero boom., domenica, ha messo d'accordo tutti. Alcuni, a buon motivo, hanno addirittura profetizzato la fine del padel. Così, credo, non sarà. La stima perha fatto poi balzi in avanti durante la premiazione ...

L'interesse per il tennis in Italia è in costante aumento, anche prima delle vittorie di Jannik Sinner. Non sempre il calcio è lo sport più popolare nel paese. Sinner potrebbe essere un volano per l'e ...Nicola Pietrangeli scende in campo con Sinner. L'ex capitano azzurro ci tiene a far sapere di non essere un rosicone e difende a spada tratta Jannik.