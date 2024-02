Shnaider-Zhu in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Hua Hin 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dianase la vedrà contro Lin Zhu nell’ultimo atto del WTA 250 di Hua Hin, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città thailandese. Entrambe hanno risolto in due parziali i loro impegni di semifinale. La giovane russa ha battuto la cinese Wang Xinyu mentre l’esperta padrona di casa si è aggiudicata il derby andato in scena contro Yafan Wang. Il bilancio dei precedenti premia proprio Zhu, che difende il titolo ottenuto nel corso della passata edizione. La russa, tuttavia, può provare a dire la sua, facendo leva sul precedente vinto lo scorso ottobre. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Zhu scenderanno in campo domenica 4 febbraio. Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo match sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.30 italiane (le 17.30 italiane). La ...