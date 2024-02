Sgarbi si dimette e attacca Sangiuliano | “Ministro senza dignità”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 febbraio 2024) In tanti, soprattutto nel Governo, hanno tirato un sospiro di sollievo: Vittorio, sia pure con un colpo di teatro attentamente studiato, ha rassegnato in pubblico le sue dimissioni da sottosegretario ai Beni culturali. Ingombrante istrione da sempre,era all’evento ‘La Ripartenza’, organizzato dal giornalista Nicola Porro il 2 febbraio a Milano. Salito sul palco ha affermato: “Secondo l’avviso dell’Antitrust io non potrei parlare di arte per evitare il conflitto di interesse. E quindi vorrei annunciare qui le mie dimissioni da sottosegretario di Stato alla Cultura. Mi dimetto con effetto immediato“. Il critico d’arte è nella bufera per diverse ragioni. L’Antitrust lo ha messo nel mirino per la presunta incompatibilità fra le sue funzioni di membro del Governo e di conferenziere a pagamento, per conflitto di interesse. ...