Sgarbi | dopo le dimissioni l’attacco | “Rubato account | farò denuncia”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto l’ex sottosegretario alla Cultura, VittorioNella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate ledi Vittoriodal ruolo di sottosegretario alla Cultura. Una notizia che ha scosso il mondo della politica e soprattutto quelle del governo. Il noto critico d’arte, successivamente, ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad allontanarsi e, di conseguenza, a lasciare questo importante incarico. Soprattuttole ultime polemiche che lo hanno visto come assoluto protagonista per altre vicende. L’ex sottosegretario alla Cultura, Vittorio(Ansa Foto) Notizie.comNel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera‘ ha precisato che non aveva pensato subito ...