Sgarbi avrebbe violato la legge sul conflitto di interesse

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio, ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati", in violazione dellaFrattini suldi...

Faenza, 3 feb. (askanews) – Le dimissioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, “sarebbero dovute arrivare prima”. Così come la premier Meloni “avrebbe dovuto prendere in mano questa situ ...(Adnkronos) – E' morto oggi a Ginevra Vittorio Emanuele di Savoia, aveva 86 anni. "Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e… Leggi ..."Il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in ...