Sfatiamo i luoghi comuni per vivere meglio | fidiamoci delle apparenze e viva i truffatori!

(Di sabato 3 febbraio 2024) Disinneschiamo qualche luogo comune, pere più allegri. Prima di tutto:. Voi non avete idea di quanta fatica faccia un’apparenza ad apparire, si divincola dagli abissi del nulla per forgiarsi una forma da donare su un piatto d’argento ai nostri occhi, e noi abbiamo pure la sfrontatezza di ricambiare tutto questo coraggio ontologico con una antipatica, ostile e scostante diffidenza? Non va bene, non è giusto, questa si chiama ingratitudine. Diffidiamo invece della verità, per sua natura tende a ucciderci. La verità non ci libera, ci uccide, è un’assassina. Provate voi a essere liberi dentro una bara! Altro luogo comune insopportabile è la cattiva fama di cui godono i truffatori, pensate a quanta dedizione deve mettere un bravo truffatore per truffarci! Prima fanno ...