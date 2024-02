Serie D Pistoiese | Parigi suona la carica | Ora inizia il nostro campionato»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una partita, quella di domani contro la Sammaurese (stadio Melani ore 14.30) di fondamentale importanza per lache dopo aver affrontato squadre decisamente più forti si trova di fronte un avversario che può essere alla sua portata. Gli arancioni arrivano all’appuntamento in un momento difficile a livello di risultati ma con dei segnali positivi per quanto riguarda il gioco e l’amalgama di squadra. La sconfitta contro il Carpi ha lasciato l’amaro in bocca perché è arrivata dopo che laera passata in vantaggio giocandosela senza paura contro un avversario di prima fascia. "Se sono più contento o arrabbiato? Sono abbastanza contento per la prestazione della squadra e per il carattere che i ragazzi hanno messo in campo – dice Gabriele– Tenendo conto il diverso livello tra noi e il Carpi ce la siamo giocata ...