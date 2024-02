Serie C 2023 2024 | Perugia bloccato dal Rimini | Vicenza di misura sulla Pergolettese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si sono appena conclusi i match validi per la 24ª giornata del Girone A e del Girone B di. L’unica partita del Girone C finisce 0-0. Ilsi ferma dopo quattro vittorie consecutive e non va oltre lo 0-0 in casa contro il. Punto preziosissimo per il, che resta agganciato al treno delle squadre in lotta per un piazzamento nei playoff. Gli umbri restano al terzo posto con 43 punti e 3 lunghezze di vantaggio sul Gubbio. I marchigiani salgono a 29 punti in 12ª posizione a pari merito con Arezzo, 11° e Pineto, 10°. Nel Girone A ilpassa in casa della. Il gol di Cuomo e l’autorete di Piccinini propiziano il 2-0 finale e il ritorno alla vittoria dei biancorossi dopo un pareggio e una sconfitta. ...