Serie A2 Castiglione col Matera Follonica a Salerno

(Di sabato 3 febbraio 2024) Impegno difficile per la Blue Factor nella quinta giornata del campionato diA2: al Casa Mora alle 19, arbitro Mario Trevisan di Viareggio, arriva una delle corazzate della stagione, la Decom Roller. Una sfida anche questa andata in onda in Coppa Italia e che ha visto i lucani vincere in Maremma per 5-4 e ilnella città dei Sassi per 7-2. Sulla carta dunque un match che sembra equilibrato, ma che almeno nelle aspettative dichiarate della vigilia vede la formazione di Valerio Antezza puntare al vertice. Nell’ultimo turno il Rollerha riposato, recupererà la sfida contro il Sarzana a fine marzo, mentre ildi Alessandro Brizzi ha vinto a Forte dei Marmi mettendo in mostra un’ottima tenuta atletica. "Veniamo da due vittorie e dobbiamo continuare a giocare con ...